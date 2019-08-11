ФНС назвала количество самозанятых россиян
Количество россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых, по состоянию на август текущего года достигло 162 тысяч человек. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.
В Москве ведут деятельность 96 тысяч человек. Еще 36 тысяч зарегистрированы в Московской области. Все они являются пользователями приложения «Мой налог».
Самый популярный среди самозанятых граждан род деятельности — перевозка пассажиров. Следом идут предприниматели, репетиторы и программисты, передает издание «Известия».
Планируется, что до конца года количество самозанятых россиян вырастет до 200 тысяч человек. Как сообщили в Министерстве экономического развития, для поддержки таких граждан сейчас разрабатываются меры имущественной, финансовой, информативной, образовательной и консультационной поддержки.
Сумма налогов, которые самозанятые россияне заплатили с начала года, составила 350 миллионов рублей, то есть в среднем 2200 рублей с человека.
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