Детский психолог рассказал, как подготовить первоклассника к 1 сентября

Совсем скоро закончится лето и наступит День знаний. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что число первоклассников в этом году составит почти два миллиона.

1 сентября для ребенка — первый шаг ко взрослой жизни. Он по-настоящему открывает такие понятия, как «ответственность», «режим», «самостоятельность», «общество», «обязанности». Что важно при подготовке к этому событию помимо покупки тетрадок, ручек и одежды для школы?

Важна моральная готовность ребенка и родителей, объяснила «Вечерней Москве» детский психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева.

— Первый раз в первый класс всегда волнительно. Обычно родители начинают готовить детей к этому событию заранее — водят на специальные занятия, которые организуют при школах. Дети начинают постепенно входить в социум. Остается вопрос привыкания к новому режиму.

Как подготовить ребенка к тому, что он теперь не будет спать столько, сколько ему хочется? Психолог посоветовала начать поднимать ребенка раньше привычного хотя бы за пару недель до школы. Подъем должен соответствовать тому времени, в которое маленький школьник будет вставать каждый день, чтобы успеть умыться, позавтракать, одеться, взять собранный заранее портфель, дойти до школы и занять свое место за партой в классе перед началом урока. Он должен хотя бы немного привыкнуть к новому распорядку. Режим дня надо максимально приблизить к тому, что будет у него в течение ближайших девяти месяцев.

— Выделите будущему школьнику место для занятий — шкафчик, полочку или тумбочку для учебников, тетрадей, прочих принадлежностей. Поставьте столик или определите хорошо освещенное место за большим столом, где он постоянно будет делать уроки. Пусть привыкает.

Наталья Гришаева порекомендовала покупать школьные принадлежности вместе с ребенком. Он должен осознавать, что это покупается для него. Лучше, если предметы, которыми он будет пользоваться, ему сразу понравятся. Также следует потренироваться складывать все необходимое в портфель или сумку, с которой первоклассник будет ходить в школу.

— В школе собирают принадлежности с парты в портфель быстро, по команде учителя. Если ребенок не умеет это делать самостоятельно, у него возникнут проблемы. Он должен уметь быстро переодеться в спортивную форму перед уроком физкультуры, а после аккуратно собрать все обратно в сумку. Если ребенок посещал детский садик, скорее всего, он умеет это делать. Если нет (приблизительно треть детей до школы сидят дома с бабушками или нянями) — до школы осталось совсем немного времени, его надо подготовить к такому режиму.

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Педагог обратила внимание, что не умеющий самостоятельно себя обслуживать ребенок будет расстраиваться, нервничать, приходить домой и говорить, что он не хочет идти в школу. Важно научить первоклассника элементарным навыкам самообслуживания. Наталья Гришаева также затронула вопрос питания детей в школах.

— Некоторые дети приучены есть все: они подвижны, энергичны и, набегавшись, съедят любую пищу. Избалованному ребенку или ребенку с плохим аппетитом в школьной столовой поначалу будет сложно. Его родителям стоит посоветоваться с учительницей. Как вариант — мальчик или девочка могут брать с собой йогурт и бутерброд. Они смогут съесть принесенное из дома в отведенное на обед время в школе. Особенно важно учесть этот момент, если школьник будет оставаться на продленку, делать домашнее задание в школе и приходить домой после 17 часов.

Детский психолог посоветовала родителям провести беседу о взаимодействии с новыми товарищами — одноклассниками. Следует рассказать, что желательно, а что нельзя делать даже за компанию. Надо проработать самые простые и вероятные модели поведения — что делать, если тебя толкнули, ударили, попытались что-то отнять. Эту тему обычно на предварительном родительском собрании поднимает учительница. Она дает рекомендации и просит передать информацию детям. По словам Гришаевой, родители не всегда после этого беседуют с детьми, а это очень важно. Еще важнее, чтобы дети не боялись рассказывать о школьных проблемах межличностного порядка папе и маме. Решать эти проблемы дети должны при поддержке родителей, но самостоятельно. Личное вмешательство взрослых оправданно, если ситуация действительно сложная.

Тем родителям, чьи дети по той или иной причине на подготовительные курсы в школу не ходили, представительница Института социологии РАН порекомендовала прийти до 1 сентября в школу с ребенком на «экскурсию». Пройдитесь по коридорам, с разрешения школьных сотрудников зайдите в какой-нибудь класс, чтобы посидеть за партой, отыскать столовую и туалет. Это защитит ребенка от стресса, облегчит ему вхождение в новую среду.

— Во многих школах перед началом учебного года организуют день открытых дверей. Пользуйтесь этим, не упускайте шанс! А главное, ребенок должен понимать, что школа — это то, что необходимо для взрослой жизни, она дает знания, которые нужны абсолютно всем. Расскажите своим детям о том, как вы сами учились, ходили в школу и сидели за партой. Это их очень поддержит, — подытожила Наталья Гришаева.

СПРАВКА

В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье, выходной день. Единого решения для всех школ нет: начало торжественной линейки и занятий надо уточнять в школе непосредственно. В некоторых школах торжество перенесли на понедельник, то есть на 2 сентября. После линейки, посвященной Дню знаний, обычно проводят сокращенные уроки. В некоторых школах могут провести праздничное построение в воскресенье, а в понедельник будет полноценный учебный день.

Читайте также: Эксперт рассказала, как сэкономить при подготовке детей к школе