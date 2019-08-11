Росатом рассказал о погибших при взрыве в Архангельской области
Погибшие при ЧП в Архангельской области сотрудники Саратовского ядерного центра были первоклассными специалистами, составляющими его элиту. Об этом сообщили в Росатоме.
Согласно имеющейся информации, во время произошедшего при испытании взрыва погибли пять человек. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
В Росатоме рассказали, что один из специалистов был участником международных научных проектов, в том числе связанных с экспериментами на Большом адронном коллайдере, а другой являлся заслуженным работником атомной промышленности, неоднократно отмечавшимся ведомственными наградами.
В саратовском ядерном центре ведутся работы, направленные на повышение технических характеристик и эффективности производимого в России ядерного оружия. Входящий в ядерный оружейный комплекс Росатома РФЯЦ-ВНИИЭФ является крупнейшим в стране научно-техническим центром, решающим оборонные, научные и народно-хозяйственные задачи, передает РИА Новости.
Взрыв с возгоранием произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области в четверг при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Минобороны сообщило, что погибли два человека. Позднее Росатом заявил, что число жертв возросло до пяти. Все погибшие являлись сотрудниками корпорации.
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