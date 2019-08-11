Дворы трех столичных районов благоустроят

Еще в трех столичных районах пройдут работы по благоустройству дворов в рамках программы «Мой район». Об этом накануне выходных сообщили в московской мэрии.

Так, в порядок территории в рамках программы «Мой район» приведут в Дорогомилове на западе Москвы.

— В настоящее время работы стартовали по нескольким адресам, в числе которых — Кутузовский проспект, дом 23, корпус 2, а также улица 1812 года, дом 8, — рассказали в пресс-службе управы района Дорогомилово.

Специалисты приведут в порядок газоны и отремонтируют асфальтобетонное покрытие. Кроме того, сотрудники подрядной организации обустроят цветники, пешеходные зоны.

— В ряде дворов района будет заменено специальное прорезиненное покрытие на детских и спортивных площадках. В некоторых игровых зонах установят новые аттракционы, — уточнили в управе. Также в этом году в порядок приведут территории столичного района Лианозово на северо-востоке города. К примеру, сегодня продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий, которые расположены возле Лианозовского парка.

Кроме этого, около дома 9, корпус 2, по Абрамцевской улице рабочие уже демонтировали и заменили старые архитектурные формы на новые. Еще специалисты снимают старое асфальтобетонное покрытие с проезжей части и меняют бордюрный камень, а на территорию уже завезли плодородный грунт и засеяли газон.

Параллельно идут работы по благоустройству соседнего двора, который расположен у первого корпуса этого дома.

— Здесь рабочие демонтировали малые архитектурные формы, чтобы установить новые игровые объекты, на дорожках к детским площадкам сняли старый и на некоторых участках уже положили новый асфальт. На двух детских площадках развернулась работа по устройству мягкого покрытия и монтажу спортивного комплекса на спортивной площадке, — пояснили в пресс-службе управы района, уточнив, что специалисты уже провели работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Кстати, в рамках благоустройства дворовой территории по этому адресу также идет реконструкция зоны отдыха. Не менее масштабные работы по программе «Мой район» запланированы на территории Новокосина. Специалисты подрядной организации уже установили новую детскую площадку по адресу: улица Салтыковская, дом 29, корпус 1–3.

— Согласно плану там провели замену бортового камня и резинового покрытия. Также установили малые архитектурные формы, — пояснили в управе района Новокосино.

Детская площадка оборудована всем необходимым, чтобы отдыхать на ней малышам было безопасно и интересно. К примеру, на площадке появились новые качели, песочницы, урны. Кроме того, специалисты установили фонари, скамейки и спортивные тренажеры. В ближайшее время планируется благоустроить дворовую территорию и провести комплексное озеленение.

Кстати, недавно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru появился специальный раздел, посвященный программе «Мой район». Здесь горожане могут найти всю интересующую информацию: прочитать об изюминках своего района, узнать, какие работы планируется провести на территориях, высказать свои предложения по доработке того или иного проекта и многое другое.

Найти раздел несложно — он расположен справа на главной странице сайта. Далее необходимо выбрать свой район, например, Басманный, Лосиноостровский, Северное, Южное, Центральное Чертаново или любой другой, ведь программа проходит в каждом районе города.

А еще на сайте можно найти адреса районных школ, поликлиник, карту велодорожек и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Подхватилина, заместитель руководителя ГБУ «Жилищник района Лианозово»:

— Специалисты коммунальных служб района Лианозово продолжают благоустроительные работы во дворах. За последнюю неделю, к примеру, был завершен ремонт асфальта «большими картами» по четырем адресам. Также специалисты уже начали обустройство детской площадки во дворе по адресу: Новгородская улица, дом № 19. Здесь по просьбам местных жителей скоро для детей обустроят качели, карусели, песочницу.

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