Глава Ростеха: Четверть питьевой воды в продаже — подделка

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России. Опасна ли такая вода для здоровья? Эксперт привел цифры.

— Процент фальсификата составляет от 25 до 30 процентов, это в среднем по России, а в некоторых регионах — и до 80 процентов, — заявил Сергей Чемезов. — У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой. Для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Сейчас нет обязательной сертификации питьевой бутилированной воды. Поэтому производители могут разливать в тару «что хотят». Об этом заявил руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. Он напомнил, что Роспотребнадзор недавно проверил качество минеральной воды. С 2017 года по первое полугодие 2019-го включительно нарушения обязательных требований нашли в 135 партиях минералки.

— Сегодня обязательной сертификации питьевой бутилированной воды нет. Это декларирование о соответствии. То есть производитель сам разрабатывает технические условия, на основании которых разливает воду. По большому счету он что захотел, то и залил, — заявил Юрий Гончар.

Как пояснил эксперт, в большинстве случаев обман происходит по очень простой схеме. Производитель указывает, что он получает воду из некой скважины. Но на самом деле просто разливает ее из водопровода. Хорошо, если еще очищенную фильтрами.

— Дело в том, что, согласно закону, Роспотребнадзор имеет право проверять производителя раз в три года. Причем заранее уведомив, — пояснил Гончар. — Разумеется, уличить компанию в этом случае практически невозможно. Систему контроля нужно выстраивать по-другому. Любая аккредитованная Роспотребнадзором лаборатория должна иметь доступ к этой самой скважине. Тогда в любой момент можно будет купить воду в магазине и сравнить ее состав с тем, что компания из скважины добывает. Вот тогда будет ясно, природная в бутылке вода или из-под крана. При этом, как пояснил эксперт, не стоит думать, что поддельная, то есть из-под крана, вода чем-то опасна.

— Мы проверили тысячи образцов и выяснили: пить можно, не отравишься. Другой вопрос, что полезных веществ — например, магния, кальция, натрия, фтора — в водопроводной воде меньше, чем в той, что из скважины.

Иногда, впрочем, как пояснил эксперт, авторы подделок стараются на совесть.

— Помню, мы как-то исследовали 10 образцов минеральной воды «Ессентуки 17». Как выяснилось, все соответствуют еще советскому ГОСТу. Отлично! А когда стали проверять, какая из вод подземная, а какая нет — а это тоже можно сделать, — то выяснили: пять образцов точно добыты не из под земли! То есть это водопровод плюс минеральные добавки.

Как пояснил Гончар, сделать из водопроводной минералку можно «за три минуты».

— В аптеке закупается хлорид кальция, сульфат магния, соль, сода, карбонат натрия и все это в нужных пропорциях — специалисты знают — добавляется в воду из-под крана. Минералка готова! — пояснил эксперт. — Будет ли она полезной? Да. Но разница с настоящей станет такой же, как, например, между загаром под солнцем и загаром в солярии. Однако, по мнению Гончара, маркировать минеральную воду все же не стоит.

— Смысл в этом ровно один — расходы переложат на плечи покупателя, а государство заработает на марках хорошие деньги, — убежден эксперт. — Та питьевая вода, что сейчас на полках, повторю, совершенно безопасна. Это не «паленая» водка, которой можно отравиться. Если ввести на воду марки, то производитель в лучшем случае найдет скважину и будет разливать из нее, в худшем — возьмет воду из водопровода, чуть-чуть очистит, как это сейчас происходит, и вода в любом случае будет «высочайшего качества». Так зачем огород городить?

Андрей Пешков, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ:

— Хорошо, если воду в бутылки наливают из-под крана в Москве. Здесь она соответствует ГОСТу «Вода питьевая». А если разливают в регионах? Тогда в бутылки попадают и лишние окислы железа, и много солей кальция, и нефтепродукты, и много чего еще. Даже в Подмосковье вода из-под крана, да, собственно, и из скважин, мягко говоря, не самая чистая. Так что проблема качества и маркировки бутилированной воды поднята на уровне президента совершенно правильно. От воды, которую мы пьем постоянно, напрямую зависит наше здоровье. Государство, на мой взгляд, должно усилить контроль.

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