Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Он сказал, что об этом нужно заботиться с молодости, а главными факторами риска являются неправильный образ жизни, ожирение и инфекции. Также на здоровье суставов влияют такие болезни, как псориаз или гепатит.
Медик рекомендовал заменить бег активной ходьбой и сообщил, что соли не откладываются в суставах, однако количество данного продукта лучше уменьшить, чтобы не было отеков. Кроме того, Александр Мясников посоветовал правильно распределять нагрузку на тело и разрабатывать суставы, делать разминки и гимнастику ежедневно.
Одним из лучших способов является избавление от лишнего веса, который становится главным фактором риска. Нужно правильно питаться и отказаться от курения.
Если человека беспокоят болевые ощущения, то следует обязательно обратиться к врачу, чтобы не запустить болезнь.
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