Телеведущая Юлия Барановская рассказала о визитах к пластическим хирургам

Российская телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская ответила на вопросы подписчиков на своей странице в соцсети. Многие интересовались, как ей удается так хорошо выглядеть и прибегала ли она к услугам пластических хирургов. Она рассказала, что была несколько раз у специалистов.

Телеведущая хотела скорректировать форму груди, но так и не решилась лечь под нож хирурга. Она сообщила, что никогда не прибегала ни к каким пластическим операциям.

― Я никогда не делала никаких пластических операций. Несколько раз была на консультации по коррекции груди у разных врачей, но так ничего и не сделала, ― поделилась Юлия Барановская в Instagram.

Она рассказала, что оставаться в хорошей форме ей помогают другие методы, например, телеведущая садится ненадолго на диету, когда понимает, что платье начинает расходиться на ней. Но, к счастью, Юлии Барановской от природы досталась стройная фигура, поэтому она редко ограничивает себя в еде.

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