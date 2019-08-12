Елена Малышева назвала десерты, от которых нельзя поправиться

Врач и телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить здорово» на Первом канале рассказала, какие десерты можно есть сладкоежкам и не толстеть.

По ее словам, нельзя поправиться от мороженого. Только приготовить его нужно самому, при этом заменить белок на яйцо, а сахар на стевию. Это трава, которая придает пище сладость, она малокалорийна и не приводит к образованию жира на теле человека.

В зефире нужно использовать вместо сахара заменитель, тогда его калорийность уменьшится в три раза. При приготовлении шоколадного крема следует заменить сливочное масло на творожный сыр, а также сахар на стевию. После проведения таких корректировок, десерты превратятся в практически безопасные продукты для стройной фигуры.

Елена Малышева посоветовала, не употреблять сладости в неограниченных количествах, а лишь иногда радовать себя, так как положительные эмоции продлевают жизнь.

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