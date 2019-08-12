Искусственный интеллект начнет отчислять студентов российских вузов
Решения об отчислении студентов вузов в России будут приниматься по рекомендациям искусственного интеллекта. Цифровой сервис по выявлению студентов с низкой академической успеваемостью начнет работать с 2021 года, сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.
Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость, участие в общественной жизни, активность на лекциях и поведение студентов. Затем он будет рекомендовать дирекции ВУЗов применить меры к обучающемуся: поощрить, активнее спрашивать на парах, порекомендовать дополнительные образовательные курсы, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.
— Данный образовательный сервис позволит исключить человеческую предвзятость со стороны преподавателей. Его разработку и внедрение планируется обсудить в рамках образовательной конференции EDCrunch уже в октябре этого года, — сообщил Нурлан Киясов корреспонденту РИА Новости.
Тестирование искусственного интеллекта начнется в ВУЗах в 2021 году.
По данным министерства образования России, доля российских студентов, которых отчислили из ВУЗов по разным причинам в 2018 году, составляет около 16,8 процента. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта снизит это число до 10 процентов.
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