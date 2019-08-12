Подмосковный омбудсмен поможет дворнику с двухмиллиардным долгом

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщила, что поможет разобраться в ситуации с дворником из Воскресенска, которую суд обязал выплатить два миллиарда рублей.

Женщина-дворник должна выплатить около двух миллиардов рублей Агентству по страхованию вкладов. Выяснилось, что она подписала договор, не зная о его последствиях, когда пыталась устроиться курьером. В итоге она официально стала учредителем фирмы, на которую оформили огромный кредит.

— В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека «слила» налоговая служба. Что касается истории дворника из Воскресенска — ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться, дело я беру на личный контроль, — сказала омбудсмен корреспонденту РИА Новости.

Также Екатерина Семенова рассказала, что похожие ситуации случаются. В настоящее время идет следствие по делу, в котором человек пытается доказать, что ни разу не был в городе, где на него оформлена компания, занимавшаяся отмыванием денег.

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