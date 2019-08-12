Туристическую тропу на Камчатке заблокировали 70 голодных медведей
Популярный туристический маршрут на Камчатке оказался заблокирован 70 голодными медведями, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника, по территории которого пролегает данный путь.
— На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников, — написала администрация заповедника.
Специалисты считают, нашествие медведей связано с минимальным количеством нерки в Курильском озере, из-за чего они остались голодными и вышли к людям.
Из-за острой нехватки пищи между животными часто возникают конфликты. Поэтому растет риск агрессии медведей и по отношению к человеку. На этой неделе взрослый самец уже атаковал группу из трех человек. Он бросился на людей, но в последний момент свернул в сторону.
В настоящее время поток туристов в зону заповедника закрыли в связи с обеспечением их безопасности.
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