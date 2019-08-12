Сергей Собянин: Профессия строителя всегда будет в почете

Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал о работе стройкомплекса столицы. Город ежегодно получает десятки новых объектов, среди которых не только жилые дома, социальные объекты и другие здания. Это еще и новые станции метро, дороги, технические сооружения. И большинство из них достойны быть признанными экспертами и горожанами как лучший проект года.

— Сергей Семенович, вчера Москва отмечала День строителя. Как вы оцениваете их вклад в современное развитие города?

— Строителей редко встречают с цветами. Котлованы, грязь, шум, дискомфорт от стройки мало кому приходятся по вкусу. Но когда строители завершают свою работу, то потом их вспоминают добрым словом. Ведь каждая новая станция метро — это сбереженное время и силы. Каждая новая школа — будущие успехи наших детей и внуков. Каждая новая поликлиника или ФОК — наши с вами здоровье и долголетие. Каждый новый жилой дом — это чьи-то счастливые судьбы. Москва не может остановиться в развитии. Пока наш город строится — он живет. И потому профессия строителя всегда будет в почете.

— Раньше итоги работы Строительного комплекса подводили в январе, после традиционного декабрьского аврала. Но в последние годы все чаще результаты работы обсуждают в августе, когда празднуется День строителя. С чем связана такая перемена?

— Авралы постепенно уходят в прошлое. Новые объекты сдаются круглый год, а не только в декабре, «под елку». Например, к началу августа этого года введено уже 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости. По сравнению с прошлым годом объемы ввода выросли в два раза. При этом задачу идти в первой половине года на рекорд никто перед строителями не ставил. Просто сегодня строительный комплекс работает более стабильно и ритмично. Поэтому подводить итоги теперь можно и в середине года.

— В День строителя вручают призы победителям главного строительного конкурса Москвы — «Проект года». Какой объект был признан лучшим на этот раз?

— С огромным отрывом победил концертный зал «Зарядье». Такого прекрасного здания в Москве не строили давно. Хотя было из чего выбрать: восстановленный стадион «Динамо», павильон «Космос», десяток оригинальных станций метро, школа в Некрасовке, гостиница на Олимпийском проспекте, несколько симпатичных жилых комплексов.

В этом году на конкурсе «Проект года» лучшим признан концертный зал «Зарядье» Фото: Михаил Колобаев/ Пресс-служба мэра и правительства москвы

— Уже есть претенденты на главный приз в следующем году?

— Думаю, что в финал точно выйдут новый Дворец гимнастики и бассейн в «Лужниках». А дальше будут решать члены экспертного совета и москвичи, которым мы традиционно предлагаем проголосовать за лучший проект года в «Активном гражданине».

— Накануне 1 сентября не могу не спросить о строительстве детских учреждений...

— В День знаний впервые откроют свои двери 12 новых школ и детских садов.

— С начала года было открыто уже 8 станций метро. Удастся ли сохранить такие же высокие темпы строительства и в будущем?

— Сегодня в работе находится 70 новых станций метро, из них 35 станций в стадии реальной стройки и 40 станций в стадии проектирования. Этого задела хватит на 8–10 лет стабильной работы. Когда эти планы будут реализованы, метро в шаговой доступности будет у 95 процентов москвичей.

— Кто ближайший на очереди?

— Жители юго-востока, для которых мы в ближайшие месяцы откроем второй участок Некрасовской линии. Кроме того, Российские железные дороги обещают до конца года открыть две первые линии наземного метро МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск.

— Начиная с 2011 года город строит в среднем по 100 километров дорог ежегодно. В текущем году идете по графику?

— С начала года строители сдали в эксплуатацию 47,8 километра дорог, 10 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. «Поехали» важнейшие проекты: новые участки Северо-Восточной хорды и трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». На проспекте Андропова открыли уникальный пешеходный переход с траволаторами, который связал станцию метро «Технопарк» с будущим парком развлечений «Остров мечты».

— А во второй половине года?

— Полностью готова новая дорога в районе Северный, которая станет дублером Дмитровского шоссе для местных жителей. На МКАД закончим реконструкцию развязки с улицей Генерала Дорохова. Кроме того, планируем открыть балочный мост через шлюз № 9 на Северо-Западной хорде в Мневниках и большой участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Это самые крупные объекты, также будет открыто еще несколько небольших, но важных для местных жителей участков дорог.

— Как продвигается программа реновации?

— Построено уже 43 новых дома, справили новоселье около 9 тысяч бывших жителей пятиэтажек. Еще порядка 5 тысяч москвичей находятся в процессе переселения. Программа реновации набрала ход, темпы переселения будут только расти. В проектировании и строительстве находятся дома общей площадью 7,5 миллиона квадратных метров жилья.

СПРАВКА

Парк «Остров мечты» откроется на территории Нагатинской поймы уже в этом году. Он станет первым в России и крупнейшим в Европе крытым тематическим парком площадью 100 гектаров. На его территории, помимо разделенного на тематические зоны парка развлечений площадью 300 тысяч квадратных метров, расположатся природная зона с озерами, отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины.

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