Кто тратит больше: гендерные различия потребительской корзины

Разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую предложили специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии. Несмотря на аргументы инициаторов разграничения минимального продуктового набора по гендерному признаку, идея вызвала бурю негодования в экспертной среде.

Напомним, что потребительская корзина — это рамки, которые устанавливает федеральное законодательство для потребителя. Они очерчивают минимум, необходимый для выживания человека и удовлетворения его потребностей.

Все, что выходит за эти рамки, — уже излишество. Например, сейчас в потребительской корзине активного трудоспособного человека, рассчитанной на год, «лежит», помимо всего прочего, 100,4 килограмма хлеба, 50 килограммов свежих фруктов, 58,6 килограмма мяса, включая курицу, и 210 яиц. Кому-то этого мало, кому-то много, но закону незачем разбираться в гастрономических пристрастиях всех и каждого, ему важны средневзвешенные величины. Скажем, у пары, пришедшей в ресторан, разные вкусы и потребности, но попытайся они заказать мужскую и женскую порции одного же блюда, обслуживающий их официант, мягко говоря, будет в тупике. То же и с потребительской корзиной: ни в одной стране мира, говорят специалисты, она не разделяется по гендерному признаку.

— Состав потребительской корзины у нас не менялся с 2012 года, — прокомментировал «ВМ» предложение Федерального центра питания и биотехнологии директор Института актуальной экономики Никита Исаев. — Вообще-то по закону он должен пересматриваться каждые пять лет, но в 2017 году состав корзины было решено заморозить до 2021-го. У Министерства труда есть план работы в связи с этим процессом. Он включает в первую очередь совершенствование методики определения потребительской корзины. Центр питания и биотехнологии решил усовершенствовать методику вот таким образом. Сейчас потребительская корзина рассчитывается для трех групп населения (трудоспособные граждане, пенсионеры и дети), а предлагается сделать таких групп намного больше — в общей сложности девять (мужчины, женщины, беременные женщины, дети разных возрастов). Особого смысла я лично в этом не вижу.

Критика в адрес специалистов ФИЦ со стороны экономической экспертной среды вызвана не только «гендерными странностями» инициативы. Несмотря на то что новая версия корзины будет полезнее и на 143 грамма «тяжелее» — в нее «положат» больше мяса, овощей, добавят витаминные комплексы, йодированную соль, убрав маргарин, главный минус — чисто экономический. Ведь исходя из состава потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум и, соответственно, минимальный размер оплаты труда. А в расчетах ФИЦ «мужская» корзина на 14 процентов больше и дороже «женской».

— Я не представляю, чтобы у нас были закреплены законодательно разные размеры зарплат для мужчин и женщин, — говорит Исаев. — Но вот в случае с социальной помощью запросто могут ввести разные величины, опираясь на подобную дифференциацию. Но в такие игры с народом играть я не рекомендовал бы никому.

КСТАТИ

В составе потребительской корзины — три части. Кроме продуктов питания, в нее входят непродовольственные товары и услуги (в том числе оплата «коммуналки», проезд на общественном транспорте, налоги, посещение культурных мероприятий и т.д.). К непродовольственным товарам, «лежащим» в потребительской корзине, относятся медикаменты, обувь, одежда, средства гигиены, товары, которые принято называть культурно-бытовыми.

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