Москвичи выбрали праздничную программу ко Дню города
Жители столицы сами выбрали программу празднования Дня города в рамках проекта «Активный гражданин». В опросе поучаствовали 154 873 москвичей.
Большинство из них посчитали, что в праздник нужно запускать фейерверки в парках. За это проголосовали 40,82 процента горожан. А специальные детские мероприятия одобрили 29,97 процента респондентов.
За события с участием фондов благотворительности проголосовали 14,16 процента горожан. У 1,23 процента участников опроса были свои предложения. Среди них оказались показ фильма «Я шагаю по Москве» в кинотеатрах на открытом воздухе и проведение исторических квестов.
Помимо этого участники проекта «Активный гражданин» выбирали программу для праздничных локаций в округах столицы. Самое большое количество голосов собрали концерты современной музыки. За них отдали голоса 37,34 процента горожан. Театрализованные представления посетили бы 26,46 процента, а концерты классической музыки — 20,02 процента москвичей.
Поэтические мероприятия заинтересовали 4,37 процента респондентов. А 5,27 процента «активных граждан» доверили составление программы организаторам.
Напомним, что День города в Москве будут отмечать 7 и 8 сентября. Столице России исполнится 872 года. В 2018 году в честь праздника во всех округах города провели более 300 масштабных мероприятий. Прошло 160 концертов и музыкальных программ, а также 90 выставок, 100 мастер-классов, 20 благотворительных акций. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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