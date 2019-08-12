Столичные школьники завоевали 18 медалей на международных олимпиадах
Учащиеся московских школ стали обладателями 18 медалей на международных олимпиадах, 13 золотых и 5 серебряных. Всего российская сборная получила 27 наград.
Одиннадцатиклассник Алексей Шишкин из школы № 1589 завоевал сразу две медали.
Олимпиады прошли в разных странах мира. Подведены итоги соревнований по химии, математике, физике, биологии, географии, астрономии и информатике.
Физическая олимпиада прошла с 7 по 15 июля в Израиле. Четыре медали получили московские школьники: Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Владимир Малиновский (школа № 1589) и Андрей Панферов (учебно-научный центр при МГУ).
Участники олимпиады по математике в Великобритании также привезли четыре награды. Обладателями золота стали привезли участники Олег Смирнов и Тимофей Ковалев (учебно-научный центр при МГУ). Серебро получили Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов (школа № 57).
Биологическая олимпиада в Венгрии принесла москвичке Наталии Колюпановой серебряную медаль.
Обладателями высшей награды за знания по химии стали Даниил Бардонов (школа № 179), Никита Чернов (школа № 1568) и Алексей Шишкин (школа № 1589).
Олимпиады по географии, информатике и астрономии принесли учащимся столицы по 2 медали.
В декабре 2019 года молодых людей ждет естественно-научная олимпиада, которая пройдет в Катаре, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.
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