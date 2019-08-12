Режим работы 34 светофоров скорректировали в Москве

Столичные светофоры перенастроили на 34 зебрах города. Среди них пешеходные переходы на Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новослободской, Стромынке и других оживленных улицах, рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

По просьбе москвичей на 17 зебрах увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, еще на 17 — снизили время ожидания зеленого света.

— Благодаря оптимизации работы устройств пешеходам не приходится долго ждать разрешающего сигнала светофора, а также у них появляется больше времени на то, чтобы перейти улицу. При этом мы учитываем поток машин рядом с этими пешеходными переходами — изменения не сказываются на загруженности дорог, — объяснил Горшков.

Он уточнил, что теперь на пересечении улицы Юных Ленинцев и Артюхиной улицы снизили время ожидания зеленого света для пешеходов на 26 секунд — с 55 до 29. Помимо этого на перекрестке Нежинской и Веерной улиц увеличена длительность зеленого сигнала на семь секунд — с 15 до 22. Отмечается, что длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели.

С подробной информацией об изменениях в режиме работы светофоров столицы можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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