Синоптики рассказали, когда заморозки покинут Москву

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о погоде в России на этой неделе.

Москвичей погода порадует теплом. В понедельник, 12 августа, в столице будет 22 градуса, 13 августа — 23–25 градусов, 14 августа — до 26 градусов, 15 августа — 19–24 градуса выше нуля. Начиная с пятницы и в выходные температура днем продержится на отметке 23–25 градусов. Ночью всю неделю столбики термометров не опустятся ниже отметок 15–17 градусов.

На излюбленных курортах россиян в Крыму также можно хорошо погреться, но если соблюдать меры предосторожности. Необходимо прятаться в тень в самые жаркие полуденные часы, когда на солнце воздух будет прогреваться до плюс 30–33 градусов.

В Челябинской области после 30-градусной жары температура войдет в привычную норму. Днем там будет 23–25 градусов тепла.

На юге Западной Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае и на южном Урале будет тепло.

Не прекратятся сильные дожди в Приморском крае. Ночью и днем 12 августа в западных, центральных и северо-восточных районах Приморского края может выпасть от 15 до 50 мм осадков.

А вот жителей Архангельской области и восточных районов Карелии, по словам Паршиной, ожидают заморозки.

Синоптик уточнила, что днем воздух в этих регионах прогреется до 15–17 градусов. Тем не менее ночью температура опустится до 2 градусов мороза. Об этом сообщает «Российская газета».

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