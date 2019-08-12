Ольга Бузова опубликовала новое фото с Тимуром Батрутдиновым
Певица и ведущая Ольга Бузова опубликовала в личном аккаунте в Instagram новое фото. На нем она позирует вместе с участником Comedy Club Тимуром Батрудиновым.
— Когда нет выхода только вход... — подписала снимок звезда.
Артисты, судя по данным геолокации, находятся в аэропорту Шереметьево. Они готовятся к съемкам реалити-шоу «План Б», которое выйдет в эфир осенью 2019 года. По данным портала Voktug.tv, оно будет направлено на поиск второй половинки для Батрутдинова и Бузовой. Ведущей проекта станет Марина Кравец.
Поклонники оставили под постом Бузовой множество комментариев. Большинство из них с нетерпением ждет начала нового шоу.
«Удачных съемок! Может, что-то реально получится», — писали фанаты.
Многие также сказали, что Ольга и Тимур смотрятся как настоящая пара, и посоветовали им обрести счастье друг с другом.
«Выглядите вместе превосходно», «Между вами так и взрываются искры», «Отлично смотритесь, такие милые», — отмечали пользователи.
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