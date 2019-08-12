Задержан подозреваемый в нанесении колото-резаных ран школьнице
Задержан подозреваемый в нанесении колото-резаных ран 17-летней жительнице деревни Дубовка. Об этом сообщает МО МВД России «Куриловское» города Москвы.
Полиция уточняет, что в воскресенье, 11 августа, женщина обратилась с заявлением о конфликте между ее дочерью и неизвестным гражданином по адресу: поселение Кленовское, деревня Дубовка.
Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили одиннадцатиклассницу с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей. Пострадавшая вертолетом санитарной авиации была доставлена в столичное медицинское учреждение.
Подозреваемый в нападении задержан полицией. На данный момент следственный комитет выясняет подробности происшествия.
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