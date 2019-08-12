Американские СМИ назвали пять самых опасных военных самолетов России

Американские СМИ составили перечень из пяти самых опасных и мощных военных самолетов РФ.

В список, сформулированный журналистами издания National Interst, вошел, в частности, многоцелевой истребитель Су-27. По мнению работников прессы, он стал ответом Советского Союза на американские F-15 и F-16. Во многом это связывают с отличным вооружением, в составе которого наличествуют несколько ракет класса «воздух-воздух».

Также упомянули МиГ-29, по-прежнему стоящий на вооружении ряда постсоветских стран и в целом широко экспортируемый за рубеж. Здесь американские журналисты отмечают впечатляющую скорость и маневренность транспортного средства, опережающего по данным показателям F-16. Кроме того, в его арсенале могут находиться ракеты АА-8 для боев на ближнем расстоянии и оружие «воздух-земля».

В перечень также включили истребители Су-35 и Су-57. Первую боевую единицу хвалят за выдающиеся скорость (2390 километров в час), радиус поражения цели (свыше 1600 километров) и незаметность. Вторую уважают за маневренность, превосходящую F-35, и новейшее вооружение.

Наконец, не менее устрашающим сотрудникам американского издания представился бомбардировщик Ту-160. Стоит отметить, что недавно в РФ сообщили о возобновлении его производства.

— Ту-160 невероятно быстр для стратегического бомбардировщика, развивая максимальную скорость 2220 километров в час. Это намного превосходит американские бомбардировщики, — отметили в статье National Interest и также подчеркнули, что самолет обладает дальностью полета в 7300 километров.

Авторы материала также указали, что бомбардировщик способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

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