Директор планетария рассказала, как правильно наблюдать за потоком Персеиды

Директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, как правильно наблюдать метеоры потока Персеиды.

Ночью с 12 на 13 августа на небе можно будет увидеть падающие звезды — особенное явление для тех, кто любит загадывать желания. Метеоры из потока Персеиды выглядят как светлые светящиеся струйки, оставляющие характерные «черточки» на небе. Период их свечения длится всего несколько секунд. Пик метеорного потока можно наблюдать в ночь на 13 августа с 23:00 до 00:00 по московскому времени. Ожидается примерно 100 метеоров в час.

— Советы — уехать подальше, в хорошую погоду, повыше, где нет засветки городской. И вот если удастся оказаться в таких условиях, существуют некие правила, которые помогут нам наблюдения все-таки провести, — объяснила Рублева.

Она отметила, что необходимо очень много внимания и терпения для этого увлекательного процесса. В период прохождения метеорных потоков небо не заполняется падающими звездами. Чтобы увидеть явление, нужно приглядеться и обратить внимание на «слабо заметные вспышечки».

Также директор планетария отметила, что Персеиды будут визуально вылетать с юго-восточной стороны неба, поэтому следить за ними лучше «краем глаза». Именно по косой траектории можно почувствовать скорость метеора и увидеть его хвост.

Рублева предупредила, что наблюдать метеоры нужно долго — около часа, поэтому делать это лучше в лежачем положении. Костров при этом разводить не нужно — огонь может заметно ухудшить условия наблюдения. Об этом сообщает РИА Новости.

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