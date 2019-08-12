Употребление соков и газировки может грозить развитием рака
Употребление большого объема сладких газированных напитков увеличивает риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Франции.
Был проведен эксперимент, в ходе которого исследовались данные о здоровье более 100 тысяч человек. Уточняется, что особенно вредны для человека соки в пакетах и лимонады из-за крайне высокого содержания сахара. Это может спровоцировать различные виды рака, в том числе рак груди, отмечается на сайте The Bmj.
Более того, эти напитки могут привести к набору веса и даже ожирению, заболеваниям сердца и сосудов, диабету. Специалисты называют подсластители главной опасностью, так как они изменяют микрофлору кишечника и приводят к непереносимости глюкозы.
Ранее американские ученые рассказали, что главным фактором развития рака головы и шеи является курение.
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