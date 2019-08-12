Петр Порошенко пришел на допрос по делу об украинском канале «Прямой»
Экс-президент Украины Петр Порошенко снова явился на допрос в Государственное бюро расследований страны.
По данным «Громадське», его намерены допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
Напомним, что вышеуказанное ведомство завело 11 уголовных дел против бывшего главы государства и ряда других высокопоставленных лиц Украины. Петру Порошенко инкриминируют незаконный захват канала «Прямой», узурпацию судебной власти, легализацию преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и госизмену из-за инцидента в Керченском проливе.
СПРАВКА «ВМ»
Украинский телеканал «Прямой» начал вещание 24 августа 2017 года и пришел на смену каналу «Тонис», который функционировал с 1992 года. «Прямой» нередко критиковали за открытый пиар действующей власти и президента Петра Порошенко, а также за нападки на его оппонентов на выборах 2019 года.
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