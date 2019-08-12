Еще один памятник Александру Пушкину установят в столице Эфиопии
В Аддис-Абебе возведут еще один памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.
По словам представителя дипмиссии, проектом займется команда скульпторов, ученых и историков из обеих стран. Он также напомнил, что в столице Эфиопии уже стоит один монумент Пушкину и находится одноименная площадь.
Предполагается, что скульптура будет выполнена из бронзы и расположена на гранитном постаменте. Общая высота объекта архитектуры может достигнуть пяти с половиной метров.
— Это будет прежде всего памятник дружбе двух народов — России и Эфиопии, — подчеркнул скульптор Алексей Чебаненко.
На постаменте будет изображен прадед великого поэта Абрам Ганнибал, уроженец африканской республики.
В настоящее время власти Эфиопии согласовывают место будущего расположения монумента. На создание скульптуры потребуется от трех до шести месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
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