Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле
В НАСА 12 августа обнаружили астероид, который по размеру больше великой пирамиды Гизы. По данным ведомства, он приблизится к Земле в конце августа.
Диаметр астероида составляет 160 метров. Для сравнения — высота пирамиды равна 139 метрам.
К концу августа небесное тело окажется на меньшем расстоянии до нашей планеты, чем Венера. Однако никакой опасности он не несет.
— Это в 2,5 раза дальше Луны. Вообще не о чем говорить. Такое происходит почти каждый день, просто не все видят, — рассказал РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.
Уточняется, что астероид пролетит на расстоянии около миллиона километров от Земли.
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