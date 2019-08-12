«Он рыдал»: Инна Макарова рассказала о реакции Сергея Бондарчука на расставание

Актриса Инна Макарова вспомнила об отношениях с Сергеем Бондарчуком. По ее словам, их развод стал для него потрясением.

― Я выпалила: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал, ― рассказала Макарова изданию StarHit.

Поводом для разрыва послужили постоянно появлявшиеся слухи о романе Бондарчука с его коллегой по съемочной площадке Ириной Скобцевой, с которой он вместе снимался в фильме «Отелло». Об этом Инне Макаровой рассказывал и актер Андрей Попов, исполнивший роль Яго в киноленте. Однако женщина не обратила на это внимания, как и тогда, когда стала получать анонимные письма, сообщающие об отношениях Бондарчука и Скобцевой.

Макарова считала свой брак счастливым. Однако в какой-то момент нервы не выдержали, и она приняла решение о расставании. И все равно, как признавалась актриса, она всю жизнь воспринимала их любовь «как что-то великолепное».

Сергей Бондарчук и Инна Макарова познакомились на съемках фильма «Молодая гвардия». Артисты прожили вместе 12 лет, в браке у них родилась дочь Наталья.

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