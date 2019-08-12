Онлайн-карта социальных учреждений появилась в Москве

На сайте Департамента труда и социальной защиты населения появился новый онлайн-сервис, позволяющий найти ближайший офис госуслуг или организацию, предоставляющую социальные услуги.

На интерактивной онлайн-карте размещены все московские центры занятости, службы юридической поддержки и психологической помощи, которые предоставляют свои услуги горожанам бесплатно. На сервисе также можно будет найти ближайшие филиалы службы медиации и комнаты прохлады.

Всего на карту нанесены порядка 350 адресов. И список будет регулярно обновляться и дополняться.

— Сегодня практически все жители столицы пользуются смартфонами и ищут в Интернете информацию обо всем на свете: куда сходить вечером, в какую школу отдать ребенка, как записаться на прием к врачу и многое другое. Наша электронная карта социальных услуг сделана именно для того, чтобы помочь москвичам быстро сориентироваться и найти информацию, где и как можно получить социальную помощь от города в своем районе, — рассказал руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Руководитель ведомства отметил, что в дальнейшем на карте появятся услуги для семей с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и других москвичей.

Также Владимир Петросян призвал некоммерческие организации к сотрудничеству.

— Мы приглашаем НКО к сотрудничеству, чтобы вместе развивать социальную сферу в столице, — сказал он.

Подробная информация о принципах работы онлайн-навигатора размещена на официальном сайте мэра Москвы.

К слову, весь перечень социальных услуг можно получить в столичных центрах «Мои документы», офисов которых на сегодняшний день в столице порядка 130.

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