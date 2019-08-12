Герои «Ну, погоди!» и «Умки» украсят московский транспорт в честь своего 50-летия

Транспортный комплекс Москвы и киностудия «Союзмультфильм» запустили совместный проект в честь 50-летнего юбилея культовых картин «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Бременские музыканты» и «Умка». Изображения всеми любимых персонажей появятся на автобусе, поезде метро и остановках столичного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Для нас большая честь запускать совместный проект с культовой киностудией. На ее мультфильмах выросло уже не одно поколение, поэтому мы уверены, что пассажирам будет приятно увидеть в транспорте знакомых с детства героев, — объяснил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что первым делом на линию запустят автобус с изображениями персонажей киностудии. До середины осени он будет ходить по магистральному маршруту м9 от станции метро «Владыкино» до Китай-города.

Помимо прочего, герои мультфильмов-юбиляров уже появились на 100 остановках московского транспорта.

Кроме того, сообщается, что уже в сентябре в метрополитене запустят поезд, который будет украшен кадрами из советских мультфильмов. В течение полугода они будут радовать жителей столицы на Серпуховско-Тимирязевской линии.

А еще в честь юбилея москвичи смогут приобрести карту «Тройка» из лимитированной коллекции «Союзмультфильма» с такими героями, как Чебурашка, Бременские музыканты, Винни Пух и персонажами из «Ну, погоди!».

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