Ростех выделит 1,5 миллиарда рублей на восстановление завода в Дзержинске
Ростех выделит полтора миллиарда рублей на восстановление ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Деньги будут направлены на полномасштабное возобновление производства на заводе, что позволит предприятию выполнить гособоронзаказ и обязательства перед партнерами.
Отмечается, что средства будут предоставляться поэтапно и распределяться по ряду ключевых направлений. В первую очередь на них закупят и поставят сырье предприятиям-партнерам. Затем профинансируют восстановление производственной базы. Далее оплатят проектно-изыскательские работы института по федеральным целевым программам. Помимо прочего, часть денег затратят на компенсацию ущерба третьим лицам, передает РИА Новости.
Напомним, что в Дзержинске 1 июня 2019 года в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл» прогремело несколько взрывов. ЧП привело к пожару, площадь которого достигла 800 квадратных метров на территории завода и 400 — в близлежащем лесном массиве.
В результате происшествия 116 человек обратились за помощью медиков. 18 пострадавших были госпитализированы. Сведений о погибших нет. В результате происшествия было повреждено остекление свыше 450 зданий, включая 32 школы и 55 детских садов. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».
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