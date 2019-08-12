Пара в Великобритании отравилась опасными токсинами после чистки аквариума
В британском городе Тэлфорд семья получила отравление сильными токсинами, когда чистила аквариум.
34-летняя Кэти Стивенсон и ее муж Марк решили почистить коралл, находящийся в их аквариуме. После этого у пары начался озноб, Кэти и Марк почувствовали боль в горле, повышение температуры тела. Когда медики скорой помощи доставили супругов в больницу, выяснилось, что отравление вызвал яд, выделяемый кораллом.
В ходе защитной реакции коралл выработал яд палитоксин, один из самых сильных ядов, поражающий сосуды и вызывающий затруднение дыхания. Как сообщает The Independent, Кэти и Марк могли умереть, если бы вовремя не обратились за помощью.
Пара провела в больнице около недели. Теперь Стивенсоны хотят рассказать о произошедшем, чтобы люди, в том числе те, у которых есть аквариумы, знали об опасности токсина и соблюдали осторожность.
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