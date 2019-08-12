Жилой дом на 199 квартир на улице Феодосийской ввели в эксплуатацию
Жилой дом с паркингом построен на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.
— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на юго-западе Москвы. Объект возведен по адресу: улица Феодосийская, дом 7, корпус 1, в составе строящегося жилого комплекса, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что 18-этажный дом имеет общую площадь 8,5 тысячи квадратных метров и рассчитан на 119 квартир. Первый этаж частично занят нежилыми помещениями, территорию которых в будущем займут предприятия сферы услуг.
Двор жилого дома благоустроен, по его радиусу высажено множество деревьев и других растений. Наземная парковка имеет 72 машино-места. Помимо прочего, уже выдано заключение о соответствии на корпус 5, в котором будет 579 квартир. Сейчас происходит оформление документов для выдачи разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Дом по реновации в Академическом районе достроят в 2020 году