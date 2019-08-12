Третье тестирование электронной системы голосования пройдет 21 августа
Третье тестирование системы электронного голосования пройдет 21 августа. В нем примут участие жители трех экспериментальных избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Так, жители Зеленограда ответят, чего, по их мнению, не хватает в инфраструктуре района. Среди вариантов ответа будет отдельная ветка скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, велосипедные и роликовые дорожки, многоуровневые парковки, зоопарк и пешеходная зона в старой части города.
Москвичи, зарегистрированные в 10 избирательном округе, решат, каких сервисов недостает в районах Северный, Лианозово и Бибирево.
А жители избирательного округа № 30 в ходе проверки системы ответят на вопрос, каких центров развития для детей и подростков недостаточно в Центральном и Южном Чертанове. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.
Однако в ходе проверки электронного сервиса не будет приниматься никаких окончательных решений. Отвечая на вопросы, жители проверят, как работает система.
Чтобы принять участие в голосовании, нужно оставить заявку с 12 по 21 августа.
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