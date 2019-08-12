Что известно о погибшей Жанне Рассказовой

На сайте телеканала РЕН ТВ 12 августа появилась информация, что в столице скончалась DJ Жанна Рассказова. Предположительно, смерть наступила от передозировки психотропными препаратами. Что известно о погибшей, почему девушка начала заниматься музыкой и чем увлекалась кроме нее, разбиралась «Вечерняя Москва».

Жанна родилась 17 января 1990 года в Киеве. В 19 лет переехала в Москву. В интервью журналу FHM она рассказала, что за прожитые годы в столице полюбила город и ощущает себя москвичкой. Диджеем Жанна стала, потому что «безумно любит музыку». Ее наставником, «сэнсэем» в этом деле был Андрей Шушукин.

Звонок корреспондента «Вечерней Москвы» стал для музыканта неожиданностью. О гибели своей ученицы он ничего не слышал.

— Боже мой, какое горе, воздержусь от комментария, сейчас сам все узнаю, — сказал Шушукин. Диджей пообещал «Вечерней Москве» предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

Фото: Официальная страница Жанны Рассказовой ВКонтакте (https://vk.com/id22216512)

Жанна обожала спорт и активно посещала зал. Ее личным тренером выступала Наталья Родина — финалистка чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу.

Коллега Рассказовой диджей Алексей Чернорот в комментарии РЕН ТВ отметил, что жизнь девушки никак не была связана с психотропными веществами. Музыкант познакомился с ней пару месяцев назад и был шокирован известиями о смерти.

Жанна Рассказова обожала спорт Фото: Официальная страница Жанны Рассказовой ВКонтакте (https://vk.com/id22216512)

Отметим, что в ходе поиска информации о погибшей, корреспондент «ВМ» столкнулся с несколькими несостыковками. Например, один из журналов, для которого снималась Рассказова в 2012 году, писал, что девушке на тот момент было 26 лет, родилась она в Москве. В СМИ также появилась информация, что на аккаунт Рассказовой в Instagram подписано около 820 тысяч человек, хотя к полудню 12 августа страница оказалась удалена.