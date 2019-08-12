Сотрудник РАН оценил угрозу от приближающегося к Земле астероида
Ведущий научный сотрудник отдела исследований солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров считает, что приближающийся к Земле астероид не представляет опасности для планеты.
Специалисты NASA 12 августа сообщили, что астероид, который по размерам превосходит Великую пирамиду Гизы, приближается к Земле. Астероид получил название 2019 OU1, сообщает Newinform.
В августе он окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Размер небесного тела составляет около 160 метров.
Эксперт Александр Багров отметил, что в Солнечной системе насчитывается более 400 тысяч астероидов. Периодически они приближаются к Земле, но к столкновению это не приведет.
— Он не представляет никакой опасности, но его относят к категории опасных, потому что точность орбиты этого астероида не очень высока, — пояснил Багров в комментарии Nation News.
Читайте также: Директор планетария рассказала, как правильно наблюдать за потоком Персеиды