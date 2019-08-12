Зовет веселиться «Казачья станица». Гости из регионов покажут трюки на лошадях

24 августа в Музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Казачья станица Москва». Жители столицы послушают песни казаков и увидят показательные выступления наездников.

Настоящая казачья станица раскинется в этот день на берегу Москвы-реки. На фестивальной площадке «Казачье подворье» хозяева праздника будут зазывать гостей в курени (традиционное жилище казаков), угощать любимыми блюдами и делиться секретами их приготовления, которые передаются из поколения в поколение.

Мастера познакомят москвичей с традиционными ремеслами: лозоплетением, чеканкой монет, изготовлением украшений из смолы, гончарным делом. А еще горожане узнают, в чем заключаются тонкости старинного шорного ремесла.

— Каждый желающий может присоединиться к творческому процессу и унести с собой самостоятельно изготовленные сувениры как частичку казачьего праздника, — рассказали организаторы фестиваля.

Не останутся без сувениров и те, кто далек от рукоделия — купить поделки, привезенные умельцами из разных уголков страны, можно будет на «Станичной ярмарке».

Тем временем на конной площадке наездники будут удивлять зрителей мастерством джигитовки, а творческие коллективы из более чем 30 регионов России на главной сцене исполнят казачьи песни. Свою удаль все желающие могут показать на игровой площадке, участвуя в состязаниях, среди которых будет и рубка шашкой. Все площадки будут работать с 10:00 до 20:00.

А в ожидании праздника можно принять участие в фотоконкурсе «Краса казачья» и викторине «Премудрость казачья». Вопросы и условия ищите на сайте фестиваля (казачьястаница.рф). Победителей наградят 24 августа на главной сцене.

Концерт

Необычный Мюзикл

31 августа, в субботу, на Поклонной горе с 13:00 до 15:30 в рамках Фестиваля прессы пройдет концерт «Народы Москвы», который при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей организует газета «Вечерняя Москва».

«Народы Москвы» — грандиозный концерт, участниками которого традиционно становятся талантливые представители разных национальностей, проживающих в Москве.

Казачий танец с саблями, цыганочка в лучших традициях, попурри на тему русских народных песен — это и многое другое в формате городского мюзикла увидят зрители на главной сцене Фестиваля прессы.

Идее проведения таких концертов предшествовал мультимедийный проект «Народы Москвы», который существовал на протяжении пяти лет в формате еженедельных встреч с представителями разных народностей в прямом эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы». За это время в гостях у «Вечерки» побывали люди более 120 национальностей. И вот теперь фестиваль, созданный, чтобы объединять представителей разных народов и конфессий, проводится каждый год.

Не пропусти!

Удмурты накормят гостей пельменями

Встретить Деда Мороза в столице можно и летом, если прийти 17 августа в парк «Красная Пресня» на фестиваль национальной культуры Удмуртии «Гербер».

Удмуртский Дед Мороз — Тол Бабай — придет на праздник вместе со своим помощником, которого зовут Лопшо Педунь.

Проводиться фестиваль будет с 10:00 до 21:00. За это время гости успеют познакомиться с национальными обрядами и ремеслами, узнать, что стоит посмотреть в Удмуртии, поучаствовать в играх и посетить мастер-классы от известных спортсменов.

Специальным гостем фестиваля станет Максим Вылегжанин — российский лыжник, трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года.

И какой же праздник без песен, танцев и угощений? Хотите, к примеру, попробовать настоящие удмуртские перепечи или самые вкусные пельмени? Тогда вам — на «Гербер»!

Культура

Станцуем сиртаки

31 августа в саду «Эрмитаж» на фестивале греческой культуры «Акрополис» гостей ждут театральные постановки, мастер-классы и концерт звезд.

Побывав на празднике, который продлится с 12:00 до 21:00, горожане вновь убедятся, что в Греции все есть. В течение дня рестораны и таверны будут знакомить гостей с блюдами национальной кухни, продавцы будут предлагать настоящие греческие продукты, а мастера — продавать сувениры и проводить мастер-классы. Например, можно научиться танцевать сиртаки.

Фестиваль греческой культуры «Акрополис» не обходится без веселых танцев Фото: Агентство городских новостей «Москва»

— Это будет самое яркое и взрывное мероприятие года, — обещают организаторы.

И судя по программе, включающей театральные постановки, концерт с участием звезд, конкурсы, так оно и будет.

Планы на месяц

Выставка «Источник вдохновения. Театральный и народный костюм»

Коллекция костюмов, представленная в Театральном музее имени А. А. Бахрушина, демонстрирует традиционные и праздничные наряды жителей регионов России, Молдовы и других стран. Работает выставка до 2 сентября включительно.

Книга «Высоцкий в Белоруссии» Марка Цыбульского

Книга рассказывает о творческой работе Владимира Высоцкого в Белоруссии. Эту республику артист искренне любил и с удовольствием приезжал в ее города на съемки и гастроли. И даже в те годы называл ее со сцены страной.