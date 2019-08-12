Изучаем города по комиксам

Это необычный проект, посвященный путешествиям по России. Он состоит из рисунков, акварелей и заметок об увиденных в путешествиях местах, включающих маршрут, достопримечательности, личные впечатления, местные предания и исторические описания.

Особенность проекта в том, что выполнен он в виде комиксов. Эти путеводители путешественник может взять с собой, не волнуясь о перегрузе. Каждая книга — это 20 страниц, насыщенных точной и полезной туристу информацией, которая дает достаточно полное представление о том месте, куда он отправляется.

Варвара Леднева — автор двух десятков путеводителей, в которых рассказывает о Нижнем Новгороде, Рязани, Пскове , Смоленске, Туле, Кронштадте, Кандалакше... Впрочем, останавливаться на написанном и нарисованном она не собирается: сейчас в работе еще пять книг. Это своего рода продолжение классических дневников путешествий, популярных в дофотографическую эпоху.

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Автор считает, что язык рисунка является максимально доступным средством донесения информации для любой аудитории, позволяющим кратко и понятно изложить все важные и полезные моменты. А многие вещи, по мнению Ледневой, в принципе можно только нарисовать. Например, рассказ экскурсовода о тех или иных исторических событиях может быть не просто интересным, но даже захватывающим, ваше воображение могут поразить местные легенды или поверья, но сфотографировать услышанное, увы, нельзя, а вот нарисовать — очень даже можно.

— Рисованная история для меня идеальный формат — по сути, это тот же комикс, но больше похожий на классическую иллюстрацию, — рассказывает Варвара Леднева. — В каждой работе можно в одном пространстве сочетать заметки с полезной информацией, советами и акварельными иллюстрациями и набросками с натуры. Не говоря уже о том, что в процессе создания рисунка ты гораздо внимательнее относишься к месту, которое открыл для себя и о котором хочешь рассказать другим.

ДОСЬЕ

Варвара Леднева — московский фотокорреспондент, художник-иллюстратор и комиксист, создавшая свой книжный жанр. Сама художница определяет его как дневник путешествий в рисунках. Рисует в классическом стиле, в основном акварелью. Участник множества коллективных и персональных выставок в России, Англии, Италии и других странах.

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