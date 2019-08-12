Юрист оценил шансы Алдонина в иске против МВД
Российский адвокат Сергей Жорин считает, что у Евгения Алдонина практически нет шансов выиграть иск против МВД.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин подал в Замоскворецкий районный суд Москвы иск к МИД РФ с требованием выплаты компенсации на сумму 47,3 миллиона рублей. В такую сумму футбрлист оценил нанесенный моральный ущерб из-за волокиты при расследовании уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Адвокат Сергей Жорин считает, что иск футболита не будет удовлетворен.
— Шансов у Алдонина очень мало. С МВД России можно судиться в результате, например, причинения сотрудником правоохранительных органов вреда здоровью кому-либо, и если это уже установлено вступившим в силу приговора суда, — отметил эксперт в комментарии ФАН.
Расследование о хищении средств в банке «Замоскворецкий» длится уже более пяти лет. Банк был лишен лицензии в июле 2014 года. Алдонин имел в банке вклад и лишился полутора миллионов долларов.
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