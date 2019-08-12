Аналитики назвали самые популярные поддержанные автомобили в РФ
Специалисты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие поддержанные машины в России пользуются наибольшей популярностью.
Выяснилось, что почти 25 процентов транспортных средств с пробегом на рынке – это автомобили марки Lada. В июле 2019 года было продано более 122 тысяч машин производства ВАЗ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 3,2 процента.
На втором месте в рейтинге самых популярных поддержанных машин расположилась Toyota. За июль было продано 54,7 тысячи автомобилей указанной марки. Следом в списке идет Nissan. У этой марки показатель продаж равен 27,6 тысячи единиц за месяц.
Далее в рейтинге идут корейские Hyundai и Kia. Эти марки за июнь 2019 года продавались в количестве 26 и 24,5 тысячи единиц соответственно, передает РИА Новости.
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