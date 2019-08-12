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Каучсерфинг и отпуск по обмену: современные способы бюджетных путешествий

Евгения Стогова
• 15:46 • 12 августа 2019
Каучсерфер Алена Суббота поделились снимками из своих поездок
Фото: Личный архив
Каучсерфер Алена Суббота поделились снимками из своих поездок
Фото: Личный архив
Посмотреть мир и завести массу новых друзей позволяют такие современные способы бюджетных путешествий, как отпуск по обмену, взаимные гости, каучсерфинг.

О преимуществах и возможных минусах таких поездок рассказывают люди, которые не раз и не два путешествовали подобным образом.

Отпуск по обмену

СХЕМА: путешественники живут друг у друга дома в одно и то же время.

Екатерина Сухова одной из первых адаптировала идею отпуска по обмену для России, ставшую особенно популярной после выхода одноименной романтической комедии с Джудом Лоу и Камерон Диас в главных ролях. Свою манеру путешествий, в основе которой — буквальный обмен домами на одну-две недели между заядлыми туристами, она трансформировала в полноценный профильный сайт, с помощью которого найти единомышленников можно по всему миру. У самой Екатерины опыт подобных поездок богатейший: за плечами как основные российские города, так и зарубежные курорты.

— В невероятно гостеприимной Болгарии, в уютном местечке Святой Влас, мы провели свой отпуск по обмену в 2012 году, — вспоминает она. — С Димой — владельцем апартаментов площадью 112 квадратных метров мы совершали так называемый отложенный обмен. Его семья — он, его супруга и двое маленьких сыновей — гостили в нашей квартире на майские праздники, а мы свой отдых запланировали на август.

Святой Влас, по словам Екатерины, в Болгарии считается элитным курортом, вроде Марбельи в Испании.

Здесь ухоженные пляжи, качественная инфраструктура, благоустроенная территория, однако цены на развлечения значительно ниже, чем в тех же Золотых Песках.

— Квартира Димы располагалась в небольшом доме, с огороженной территорией всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, — рассказывает путешественница. — По вечерам мы с удовольствием готовили себе на гриле мясо и рыбу, любовались закатами, попивая дешевое по российским меркам и при этом весьма недурное болгарское шампанское.

Одно из главных преимуществ подобного рода отдыха, как утверждает Екатерина, — дешевизна. Кроме того, путешественнице нравится ощущение своего дома, которое обязательно появляется уже на второй-третий день проживания в «отпускной» квартире.

В отеле ты обязан с 7 до 10 утра спуститься на завтрак, здесь ты живешь — как привык у себя в родном городе.

— В 2015 году мы искали обмен жильем на пять дней в Казани: хотелось совместить знакомство с городом с посещением соревнований чемпионата по водным видам спорта, — говорит Екатерина. — На мой запрос почти сразу откликнулась жительница со свободной на наши даты квартирой, в пешей доступности от Kazan Arena и Комплекса водных видов спорта. К нашему приезду Рузиля приготовила ужин, хотя я настойчиво просила ее не делать этого: готовить квартиру к приезду гостей и так хлопотно, еще и стол накрывать! Но против казанского гостеприимства разве поспоришь?

СОВЕТЫ

— Обменяйтесь сканами паспортов с участниками обменов перед поездкой.

— Уберите подальше те вещи, которые вы считаете ценными. Можно оформить страховку.

— Попросите кого-нибудь из ваших близких навестить гостей в ваше отсутствие.

Путешествующая по обмену Яна Садыкова на Цейлоне Фото: Личный архив

Взаимные гости

СХЕМА: сначала один путешественник приезжает в гости к принимающей стороне, потом принимающая сторона отправляется на такой же срок к нему в гости.

Жительница Крыма Яна Садыкова открыла для себя путешествия по обмену в 2008 году. На глаза случайно попался журнал со статьей про клуб сдающих и арендующих жилье туристов-единомышленников.

Идея показалась интересной, к тому же еще и возможность попрактиковать английский с носителями языка.

— Сначала люди просто приезжали ко мне, оставляя на сайте клуба отзывы, — рассказывает Яна. — Моя же первая поездка состоялась в 2011 году, это был Цейлон. Откликнулось очень много совершенно разных людей. Сыграло на руку, что у меня уже были хорошие рекомендации на профильном сайте от тех путешественников, которые останавливались у меня. Мы жили в трех разных семьях. Каждая нас и встречала, и возила по городу, и рассказывала о местном образе жизни.

Вдохновившись хорошо проведенным отпуском, Яна решила вместе с мамой отправиться в Санкт-Петербург, оценить культурную столицу. На запрос откликнулась женщина, обещала разместить. Но за пару дней «до» она позвонила и сказала, что не сможет встретить и поселить, так сложились обстоятельства.

— Мы остались с билетами на руках и с маршрутом поездки, а вылет уже на носу, — вспоминает Яна. — Написала на сайте с пометкой «срочно». Откликнулся молодой парень Глеб. Он нас поселил дома, а сам все это время ночевал у друзей и родственников. Когда мы спросили, чем обусловлено такое радушие, он сказал, что очень хотел сделать что-то позитивное для крымчан после референдума.

Был у Яны и негативный опыт. Девушка собиралась отправиться на профилактическое лечение в Ессентуки, по традиции оставила запрос на профильном интернет-портале. Откликнулась женщина, позвонила по видеосвязи, вела себя достаточно приветливо.

Какие уж тут могут быть сомнения? Договорились на 10 дней в Ставропольском крае и 10 дней — на Крымском полуострове.

— Несмотря на то что при таком обмене платить принимающей стороне не принято, я не могу приехать с пустыми руками, — рассказывает Яна. — Набрала подарков, сувениров, вина… Первое, что бросилось в глаза по приезде, — в квартире было очень грязно. Я сама купила моющее средство, начала мыть санузел и комнату... Потом новая напасть: хозяйка смотрела телевизор по ночам, выпивала, не давала нам спать. А когда мы вручили ей подарки, «под шумок» затребовала денег за свет и воду. В общем, оказалось, что это такая схема мошенничества: вынудить путешественников уехать. Мы выдержали двое суток…

С теплотой вспоминает Яна свою поездку в Стамбул.

— Тогда на предложение арендовать жилье откликнулась масса народу, но настораживало, что все они — парни, — говорит путешественница. — Одно из писем написал русскоговорящий киргиз, сразу предупредил: к туркам одинокой девушке лучше не соваться. Расположил у себя — отпуск выдался потрясающим!

СОВЕТЫ

— Обязательно общайтесь с людьми по скайпу и просите их показать, где вы будете жить. Это поможет избежать неприятных сюрпризов.

— Не стоит отказываться от запасных вариантов: хостела или частного сектора. Хотя бы забронируйте, всегда ведь можно отменить.

— С уважением относитесь к чужому имуществу, это все-таки не ваш дом. И обязательно захватите с собой подарок.

Каучсерфинг

СХЕМА: путешественник на несколько ночей безвозмездно останавливается у принимающей стороны.

В первый раз Алена Суббота попробовала каучсерфинг в марте 2018 года. С тех пор за ее плечами — четыре страны и восемь разных хостов (так называются люди, принимающие путешественников под своей крышей).

— Не стоит воспринимать это как способ просто так переночевать у кого-то дома, — призывает Алена. — Это больше история про то, чтобы познакомиться с людьми. Ночлег — скорее бонус. Важно общение с местными, которые знают интересные места, любят свою страну и горят желанием показать свой город с лучшей стороны.

Для большинства принимающих каучсерфинг — это возможность попрактиковать иностранный язык Фото: Личный архив

В Мадриде вместе с двумя подругами Алена остановилась у парня по имени Кевин.

— Это была забавная ситуация, поскольку в заявке мы написали, что нас будет двое, как изначально планировалось, — рассказывает путешественница. — Вообще одному или двум намного проще найти хоста, нежели большой компании. Но Кевин без проблем принял троих!

После Мадрида той же компанией девушки отправились во Францию, в Бордо. Встречавший их молодой человек, Антонио, учился в местном университете.

— Это тот случай, когда хост становится настоящим другом! — утверждает Алена. — Мы до сих пор общаемся чуть ли не каждый день, недавно даже встречались в Праге. После такого понимаешь, что каучсерфинг — это одно из лучших изобретений в мире!

Но не всегда все столь радужно. Бывают и странные ситуации. Один из таких случаев с Аленой произошел в Варшаве.

— Я отправила запрос парню моего возраста, по анкете все было в полном порядке, — говорит она. — Хорошо, что я была с подругой... Когда мы приехали, нас встретили два странных молодых человека. Они употребляли наркотики, бурно пили посреди ночи. Нас никто не обидел, нет, но такой прием — это как попасть на вечеринку, гостем которой ты не хотел становиться.

Возникли сложности и во время — а точнее, после поездки в Барселону. Алене это путешествие запомнилось исключительно с положительной стороны.

Вместе с хостом она ходила смотреть трансляцию матча Испания — Португалия в рамках чемпионата мира по футболу, а по поводу условий пребывания не высказывала ни единой претензии. В день отлета в спешке путешественница заблудилась в проулках Барселоны и пропустила электричку до аэропорта.

На просьбу подбросить хост любезно согласился, ответил, что только рад помочь.

— Каково же было мое удивление, когда я обнаружила его гневный отзыв на сайте каучсерфинга! — вспоминает Алена. — Он написал, что мы никуда с ним не ходили, что мы все усложняли, что из-за нас он сорвал планы...

И все же подобные истории — скорее исключение, нежели практика. Для большинства принимающих каучсерфинг — это возможность попрактиковать иностранный язык, узнать культурные особенности других народов и завести друзей по всему миру.

— Энтузиазм некоторых доходит до того, что нас встречали в четыре часа утра! — добавляет Алена. — Хотя есть и интроверты. Они просто предоставляют место для ночлега, и все. Но каждый опыт — это новые впечатления.

СОВЕТЫ  

Не бойтесь рисковать. Если бы я в свое время побоялась, это было бы одно из главных упущений моей жизни.

— Доверяй, но проверяй. Обязательно изучайте людей, у которых собираетесь остановиться. Информация о них должна быть максимально подробной.

— Сделайте что-то приятное своему хосту. Если нет денег или места в багаже на сувениры, приготовьте вечером традиционный ужин.

Читайте также: Бархатный тур. Где провести отпуск осенью в России

Каучсерфер Алена Суббота поделились снимками из своих поездок
Фото: Личный архив
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