Московские школьники завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по шахматам
Московские школьники завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионате Европы по шахматам, который прошел в Братиславе.
Савва Ветохин занял первое место в турнире среди мальчиков не старше 10 лет. Александра Шведова победила в соревнованиях среди девочек не старше 12 лет. Ребята учатся в школе имени Ботвинника столичного образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Алиса Нур-Мухаметова из Москвы получила серебряную медаль в турнире среди девушек не старше 14 лет. Бронзовая медаль на счету Стефана Погосяна. Он выступал в соревнованиях среди юношей до 16 лет.
Сборная России заняла первое общекомандное место. Всего в активе спортсменов 12 медалей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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