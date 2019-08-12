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Эксперт оценил мощность приблежающегося к Земле астероида

Ирина Игнатенко
• 16:55 • 12 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев оценил мощность приближающегося к Земле астероида. 

12 августа специалисты NASA сообщили о приближении к Земле астероида 2019 OU1. На максимально близкое расстояние к нашей планете он подойдет 28 августа. Ожидается, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около 1,03 миллиона километров, передает RNS.

Как отметил в комментарии «МИР 24» Анатолий Зайцев, мощность этого астероида составит около 500 мегатонн.

— Самая мощная атомная бомба была мощностью 50 мегатонн. Десять подобных бомб получается, — заявил он. 

При этом эксперт заверил, что шансов на столкновение с нашей планетой у астероида нет. Он отметил, что в настоящее время астрономы умеют просчитывать траектории многократно с учетом разбросов. 

Источник: mir24.tv

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