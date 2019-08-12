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Песня плывет, город поет: корреспондент «ВМ» познакомилась с уличными музыкантами

Наталья Белова
• 17:36 • 12 августа 2019
Московская студентка Лиза признается, что самую большую радость ей доставляет, когда прохожие останавливаются и начинают петь вместе с ней
Фото: Хлебникова Ирина, «Вечерняя Москва»
Московская студентка Лиза признается, что самую большую радость ей доставляет, когда прохожие останавливаются и начинают петь вместе с ней
Фото: Хлебникова Ирина, «Вечерняя Москва»
Послушать музыку по дороге домой или на работу можно не только в метро: летом музыканты с радостью делятся своим искусством с прохожими на улицах столицы. Корреспондент «Вечерки» захотела послушать песни и стихи любимых поэтов и познакомиться с их исполнителями.

Лето — лучшая пора для уличных музыкантов и любителей поэзии: тепло, руки не мерзнут ни у исполнителей и чтецов, ни у прохожих, которые не скупятся на вознаграждение.

Впрочем, не все играют ради денег, кто-то — и из любви к искусству. Наш корреспондент смогла убедиться в этом лично. А еще не упустила возможность проверить свои музыкальные способности.

Студент всегда голодный

Сначала мы с фотокором решили поехать на старый Арбат — это ведь настоящая Мекка свободных музыкантов и чтецов. И сразу у выхода из метро встретили двух девушек с гитарами.

Лиза и Тая — студентки-первокурсницы. Одеты девчонки во все черное — увлечены русским роком.

— Честно говоря, играем мы в основном из-за нехватки денег, — признаются подруги. — Каждый раз ставим себе «финансовую планку» и поем, пока не наберем нужной суммы. Сегодня решили заработать полторы тысячи. Мы здесь уже третий час, но пока собрали чуть больше половины...

— Чем объясняете «недостачу»?

— Так будний же день, до вечера еще далеко, большинство людей на работе.

Подруги рассказали, что играют обычно либо в центре города, либо поближе к дому, в одном из спальных районов. Говорят, люди на их творчество реагируют по-разному: кто-то останавливается и слушает, кто-то с удовольствием подпевает и даже заказывает песни. Когда так получается, девчонки довольны: и людям радость доставили, и денежку какую-никакую заработали.

— Но бывает и по-другому: поешь-поешь, аж голос сорвешь, а твоих усилий никто так и не оценит, — признаются девушки.

Денег не беру!

Следующим «артистом», с которым мы познакомились, был Женя. Парень не поет, он читает стихи. В тот момент, когда мы подошли к нему, это были стихи Сергея Есенина.

— Я собираюсь поступать на актерский, — рассказывает молодой человек. — Чтобы туда попасть, нужно сдавать вступительные, прослушивания. Читаю я обычно Есенина или Маяковского — их можно проговаривать: громко, с чувством, наотмашь. Арбат — моя тренировочная площадка.

— Избавляешься от страха сцены?

— В общем... да. А еще тренирую голос, дикцию, актерские навыки.

— Не проще ли выступать перед родными и друзьями?

— Родные, как ни стараются, редко бывают объективны, а мне нужна реальная, пусть и строгая, оценка.

— Обычно выступающие ставят рядом с собой коробку, куда люди могут бросать деньги. Где твоя?

— А я здесь не за деньги. Вернее, приятно, конечно, было бы что-то заработать, но я считаю, что пока до этого не дорос. В профессиональном смысле. Мне пока неловко получать за то, что я делаю, деньги. Одна женщина как-то предложила выступить на мероприятии — вот это было очень лестно. Я оставил ей свой номер телефона и попросил перезвонить через год.

А у экспрессивного и харизматичного Романа есть поклонники, которые специально приходят его послушать и часто оставляют восхищенные отзывы в соцсетях Фото: Хлебникова Ирина, «Вечерняя Москва»

Вечные бродяги

Кирилл и Катя стоят на Чистых прудах. Ребята одеты в яркую сине-красно-желто-зеленую одежду, в руках у парня старая, со сколами гитара, а у ног табличка «Хотим увидеть мир!»

— Собираете на большое путешествие? — спрашиваю.

— Наше большое путешествие началось с апреля, как только потеплело, — объясняет Катя. — У нас всегда была мечта — посмотреть если не весь мир, то хотя бы страну. Но на это нужны деньги. Почему не устраиваемся на постоянную работу? Во-первых, это скучно, во-вторых, это же привязка к местности, вот и решили заработать тем, что умеем делать, — музыкой.

— И хорошо получается?

— Нормально. Ребята мы веселые, песни поем хорошие, так что, если не лениться, в день можно заработать тысячи три-четыре. Что-то тратим на билеты, что-то на еду, на какие-то развлечения. Заработанного на это хватает. Очень нравится то, как реагируют люди, — подходят, расспрашивают, желают удачи. Кто-то советует — куда съездить, что посмотреть, кто-то вместо денег дает еду, одна девушка подарила мне свою кепку — на удачу, видимо. А больше всего нравится, когда слушатели начинают петь вместе с нами.

— Где уже успели побывать?

— В Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде. Собираемся в Ростов-на-Дону и в Сочи — лето все-таки.

— Давно вы в Москве?

— Неделю. Никогда раньше здесь не были, хоть, казалось бы, от нас и недалеко. И вот решили как следует город посмотреть. Пока нравится все, кроме погоды.

Зато не скучно

К Людмиле Сергеевне, 65-летней женщине в черном аккуратном костюме и белой блузе, я подхожу в тот момент, когда она низким глубоким голосом читает: «О, мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора...» Беллы Ахмадулиной.

— Я пытаюсь выбирать известные произведения, потому что, мне кажется, они легче находят отклик, — отвечает Людмила Сергеевна на вопрос о выборе репертуара. — А когда человек слышит стихотворение впервые, да еще и случайно, на улице, для него это просто набор рифмующихся звуков.

— А почему вы выступаете на улице? Не хватает денег?

— Посмотрите на меня, — почти обиженно отвечает женщина, — по мне похоже, что я нуждаюсь? На самом деле причина одна, и она банальна — избыток свободного времени. Я всегда любила искусство, преподавала литературу в школе. А сейчас я на пенсии, дети выросли, сидеть и смотреть телевизор дома не хочется. На самом деле я здесь в первый раз.

— Придете еще?

— Честно говоря, не знаю. С одной стороны, когда выступаешь перед людьми, действительно получаешь огромный заряд эмоций, но, к сожалению, не только положительных. Я, например, испытываю огромное волнение и чувствую себя не на своем месте. Такое занятие скорее для молодых.

— Как прохожие реагируют на ваше выступление?

— Останавливаются, слушают, некоторые благодарят. Несколько раз меня начинали снимать на видео, а я от волнения начинала путаться в словах.

— А деньги предлагают?

— Дело, как я говорила, не в деньгах, хотя лишняя копейка не помешает никогда. Сколько я собрала, пока не знаю, не считала. Думаю, какая-то сумма наберется.

Музыку участников кавер-группы Brevis Brass Band можно часто услышать в Московском метрополитене Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На жизнь хватает

Роман сидит в самом конце Арбата. Хриплым голосом под гитару исполняет известные рокерские песни, весело подмигивая прохожим.

— В Москву я приехал из Крыма, — рассказывает музыкант. — По образованию инженер, но уже давно не работаю по профессии — только музицирую.

— Заработанных на улице денег хватает?

— Вполне. У меня неработающая жена, трое детей, квартиру снимаем за 45 тысяч, живем отлично. В день собираю от трех до восьми тысяч.

За время «концертной деятельности» многодетного отца у него появились и постоянные поклонники, вернее, поклонницы, которые пишут ему в соцсетях и, по словам самого Романа, преимущественно любовные послания.

Надо уметь понравиться

Наши следующие знакомые — востребованные музыканты: на днях вернулись из Лондона, выходят на сцену с группой «Ленинград» и другими популярными отечественными и зарубежными исполнителями.

Лидер кавер-группы Brevis Brass Band Дмитрий Выборнов рассказал, почему даже самый популярный музыкант хотя бы на день хочет стать уличным артистом.

— В метро мы играем, во-первых, когда у нас есть свободное время. А во-вторых, для того, чтобы нас узнали больше людей. К тому же всякие корпоративы, праздники, другие мероприятия, в которых мы задействованы, носят некий обязательный характер: мы выступаем с утвержденным репертуаром, оговоренное количество времени и в определенной одежде. В метро и на улице мы не привязаны ни к чему. Поем просто потому, что нам нравится петь.

— Так где все-таки лучше: в подземке или на улице?

— На улице нас можно услышать не так часто — преимущественно на Кузнецком Мосту. Лучше, конечно, в метро: тут круглый год одна и та же температура, оригинальная акустика, которая разносит наш звук. И еще один плюс: вот едут люди в метро после работы, уставшие, а когда слышат нас, у них поднимается настроение, это же по лицам видно. И это делает нас чуточку счастливее.

— И никогда никаких недовольств со стороны слушателей не было?

— Когда проект «Музыка в метро» только зарождался и люди еще мало что о нем знали, к нам нередко подходили и говорили: «Почему вы здесь играете? Это что такое?!»...

— Ваша группа популярна. Дайте совет: как обычному уличному музыканту стать востребованным?

— Это очень непросто. В данном случае люди не приходят на концерт, не покупают билеты, ты не участвуешь в фестивалях. Сложность в том, что ты должен заинтересовать собой, вырасти как исполнитель. Стать не просто уличным музыкантом, а именно артистом. Нужно остановить человека, понравиться ему, сделать так, чтобы он тебе похлопал и, желательно, еще и денег оставил. Это задача-максимум. Я считаю, если ты собрал вокруг себя толпу, то ты настоящий артист и можешь двигаться дальше.

Плох тот журналист, который не мечтает стать музыкантом, решила я и попросилась к ребятам в команду. Как человеку без ярких музыкальных дарований мне выдали бубен — единственный инструмент, с которым у меня был шанс совладать.

Ну а что тут сложного, размышляла я. Стой, тряси погремушкой да немного пританцовывай.

Свою ошибку я поняла с первых секунд: музыканты не просто играли на духовых, но и прыгали, танцевали — все в ритм, все вместе. Полупустой зал станции «Парк Победы» каким-то чудом сразу заполнился толпой слушателей. Люди снимали выступление на камеры, аплодировали, подтанцовывали и косо посматривали на меня, сиротливо стоящую с бубном, на котором оказалось не так просто играть. Чтобы не мешать «коллегам», я ретировалась после первой пробной композиции.

Когда мы с Дмитрием сидели и отдыхали на лавочке, к нам подошел молодой человек.

— Ребята, очень круто выступили, спасибо огромное!

— Вам спасибо, — улыбнулся музыкант.

— Такое дело: у меня нет наличных. Скажете номер мобильного, хочу перечислить вам некоторую сумму онлайн?

Ну надо же, до чего дошел прогресс! Впору рядом с коробкой для сбора денег ставить терминал...

ИГРАЛ БАЯН  

Одним из самых известных уличных музыкантов Москвы был Владимир Панфилов, который больше 15 лет каждый день в любую погоду пел и аккомпанировал себе на баяне в переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года».

По словам самодеятельного музыканта, он считал «своим долгом создавать москвичам хорошее настроение». К сожалению, недавно Владимира Устиновича не стало: 81-летний музыкант умер на своем рабочем месте.

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Московская студентка Лиза признается, что самую большую радость ей доставляет, когда прохожие останавливаются и начинают петь вместе с ней
Фото: Хлебникова Ирина, «Вечерняя Москва»
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Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Екатерина Рощина

Дворлларовый миллиардер

Михаил Виноградов

Руки прочь от отца Фотия

Геннадий Окороков

Священник был не прав, но дело не только в этом...

Никита Миронов

Искусственный интеллект страшнее Большого Брата...

Георгий Бовт

Какую цену заплатим за предотвращение «цветной революции»...

Сергей Лесков

Скоро компьютерщики прогонят из фонтанов десантников...

Александр Лосото

Где найти врача

Ольга Кузьмина

Сквер как памятник истории и неравнодушию...

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