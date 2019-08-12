«Единая Россия» выходит на финальный этап избирательной кампании в столице
Партия «Единая Россия» выходит на финальный этап избирательной кампании в Москве. Об этом сообщил секретарь МГРО партии Андрей Метельский в рамках заседания президиума.
На данный момент определены кандидаты, собраны все необходимые подписи, а также подготовлена программа.
— Сейчас наша задача — довести программу до наших избирателей. Для этого нужно выходить к людям, общаться, говорить о проблемах. Мы понимаем, что не все решения, принимаемые властью, встречаются овациями, — заявил Метельский.
Он добавил, что нынешний курс столичных властей поддерживается большей частью населения, поэтому изменения в этом направлении будут предательством миллионов жителей.
В связи с этим члены президиума обратили внимание на важность проведения предстоящей партийной ХХIII городской конференции в живом формате. Мероприятие пройдет 22 августа и будет приурочено к выборам в Мосгордуму.
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