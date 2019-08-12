Дерматолог рассказала о вреде для здоровья масок из овощей
Косметолог и врач-дерматолог Амина Бердоева сообщила, что маски для лица из огурцов или же других овощей и фруктов могут быть не только бесполезны, но и крайне вредны.
Специалист приводит пример с попыткой избавиться от морщин. Бердоева заявляет, что решить указанную проблему с помощью масок просто невозможно, а вот нанести организму вред вполне реально.
Дело в том, подчеркивает косметолог, что абсолютно все овощи и фрукты могут вызвать аллергическую реакцию. Особенно такой вариант возможен, если кожа сухая и чувствительная.
Единственным же положительным эффектом от подобных средств может стать небольшое увлажнение верхнего слоя эпидермиса.
Относительно того, почему маски могут быть попросту бесполезными, дерматолог говорит, что кожа нужна в первую очередь для защиты от внешней среды. Поэтому природный барьер будет мешать впитыванию витаминов из того же огурца или клубники.
Амина Бердова также высказалась по поводу качества продуктов, используемых для масок.
— Те же огурцы, которые мы видим зимой в супермаркетах. Их есть-то страшно, не то что на лицо положить, — заявила врач в интервью «АиФ».
Также Бадоева отметила, что маски могут усилить пигментацию. Таким образом, есть вариант, что при использовании томатов человек имеет шансы покраснеть.
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