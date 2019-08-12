Бадминтон и гигантский волейбол: как пройдет спортивный праздник на севере Москвы
На севере Москвы 17 августа пройдет спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Мероприятие посетит олимпийский чемпион по фехтованию в командных соревнованиях по рапире Артур Ахматхузин.
На пляже зоны отдыха «Левобережье» запланированы турниры по бадминтону, пляжному волейболу, настольному теннису, гигантскому волейболу и перетягиванию каната. Кроме того, пройдут веселые старты для детей от семи до 14 лет и общекомандная эстафета.
Все желающие при наличии медицинской справки и паспорта смогут выполнить нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Член общественного совета САО Михаил Балыхин отметил, что на севере столицы спорт стало доступен для жителей. Здесь проходят множество соревнований и продолжается развитие соответствующей инфраструктуры, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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