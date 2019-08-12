Озвучены самые популярные среди россиян летние авианаправления
Стали известны наиболее популярные авианаправления среди жителей России текущим летом. Соответствующий рейтинг представил сервис «Туту.ру».
Самое востребованное внутреннее авианаправление — Москва — Симферополь. Доля пассажиров составила 9,1 процента. Следом разместились направления Москва — Сочи и Москва — Анапа (7,2 процента и 3,4 процента соответственно). Также из Москвы россияне часто путешествовали в Петербург, Краснодар, Калининград, Минводы, Ростов-на-Дону и Геленджик. Из Санкт-Петербурга наиболее востребованным был рейс в Симферополь.
Самым популярным зарубежным направлением лета стал Ереван с вылетом из Москвы. Доля пассажиров выросла с 4,7 процента до 5,9. Также россияне часто путешествовали в Кишинев, Тиват, Ташкент, Баку, Минск, Тбилиси, Бургас, Бишкек и Алма-Ату.
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