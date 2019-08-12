Стал известен любимый экшен-актер американской молодежи в 2019 году
Американская молодежь выбрала лучшего актера экшен-фильмов 2019 года. Победителем в указанной номинации в рамках премии Teen Choice Awards стал Роберт Дауни-младший.
Он удостоился награды за роль Тони Старка в художественной картине «Мстители. Финал».
Указанный фильм также был признан лучшим наравне с «Алладином» режиссера Гая Ричи. Сыгравшего Джина в ленте Уилла Смита назвали лучшим актером фантастической картины.
Также известны результаты голосования и в других номинациях.
Например, лучшей драмой назвали любовную историю о двух подростках под названием «После». Самым любимым среди американской молодежи комедийным фильмом признали ленту «Безумно богатые азиаты».
Наиболее удачным злодеем стал Танос из «Мстителей». Награду получил исполнитель роли Джош Бролин. Результаты голосования обнародовали на портале Billboard.
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