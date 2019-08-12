Посетителей иностранных ресторанов начали штрафовать за недоеденный обед
Меры по борьбе с расточительным отношением к еде начали вводить в ресторанах и отелях Чехии, Турции и Туниса. Недоеденный обед для посетителей шведского стола может закончиться штрафом.
Руководство одного из чешских ресторанов таким образом начало борьбу с жадностью. Во время шведского стола многие посетители набирают столько еды, что не могут ее доесть. А продукты пропадают. За такое поведение гость заведения заплатит штраф, эквивалентный сумме за половину обеда.
Посетители ресторана с пониманием отнеслись к таким мерам. Местные жители также не возражают.
А вот гости одной из гостиниц Туниса были не очень довольны введению штрафов. В Сети появились фотографии, на которых официанты проверяют тарелки всех посетителей обеда. Заведение после резонанса назвали «отель строгого режима», а нововведение отменили.
Кроме того, похожая инициатива начинает реализовываться в Турции. Как сообщает «Газета.ру», там появился проект «Оранжевый флаг», направленный на сокращение количества выбрасываемой еды в отелях.
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