Московские спортсменки завоевали золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду
Московские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир прошел в Киеве.
Виталия Королева получила две золотые медали. Сначала она победила в индивидуальных соревнованиях с метрового трамплина. Бронзовую награду в этом виде программы завоевала Кристина Ильиных. Затем Виталия Королева выиграла соревнования в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуете с Ульяной Клюевой. Также на ее счету одна бронзовая награда.
Екатерина Беляева завоевала золотую награду в синхронных прыжках с вышки вместе с Виктором Минибаевым. Также в ее активе серебряная медаль.
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. На счету спортсменов 12 медалей — шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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