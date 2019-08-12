Физиотерапевт сообщил о самых вредных для спины видах сумок

Английский физиотерапевт из Манчестера Дуг Джонс рассказал о самых вредных видах сумок для здоровья спины и шеи. Он подчеркнул свою обеспокоенность тем, что многие женщины не берегут себя. По словам эксперта, они носят сумки, которые их калечат.

Отмечается, что сам Дуг Джонс прошел борьбу с опухолью мозга. После того как болезнь отступила, он является убежденным сторонником здоровья и благополучия.

Физиотерапевт назвал одной из наиболее опасных для спины и шеи сумку для ноутбука. По его словам, тяжести добавляют сам переносной компьютер и необходимые устройства. Кроме того, подчеркивает Джонс, такие сумки носят на одном плече, а такой способ сам по себе крайне негативно влияет на здоровье.

Также доктор внес в «опасный» список рюкзаки спортивного типа.

Идеальными сумками Джонс назвал те, что носят на двух плечах. Джонс объясняет это следующим: в подобном случае вес рюкзака и вещей в нем распределен равномерно, передает Daily Mail.

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